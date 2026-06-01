Dan por terminadas funciones de embajadores en EE.UU., España, Costa Rica, India y Francia

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Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El gobierno dio por concluidas las funciones de los embajadores extraordinarios y plenipotenciario del Perú ante los Estados Unidos de América, el Reino de España, la República de Costa Rica, la República de la India y la República Francesa.

Mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2521060-4" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema N° 084-2026-RE, se dio por concluida las funciones deAlfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco, embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en los

Estados Unidos de América.

Se le da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones y se dispone cancelar las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes.

Del mismo modo, mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2521060-5" target="_blank">Resolución Suprema N° 085-2026-RE, se da por terminada las funciones deLuis Carlos Antonio Iberico Núñez, como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el

Reino de España.

También se da por concluida sus funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú ante el Principado de Andorra y como representante permanente del Perú ante la Organización Mundial de Turismo (ONU Turismo).

La resolución suprema publicada en el boletínNormas Legales del Diario Oficial El Peruanole da las gracias a Iberico por los servicios prestados a la Nación.

Asimismo, laResolución Suprema N° 081-2026-RE, da por concluida las funciones deCarlos Guillermo Hakansson Nieto, como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en la

República de Costa Rica.

Le da “las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones”.

India y Francia

En tanto, la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2521060-2" target="_blank">Resolución Suprema N° 082-2026-RE, da por terminadas las funciones deStephen Yuri Haas Del Carpio, como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en la República Francesa.

Tras darle las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones, dispone que se cancele las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes.

Finalmente, mediante alResolución Suprema N° 083-2026-RE,se dan por terminadas las funciones del embajador en el Servicio Diplomático de la República en situación de retiro,Javier Manuel Paulinich Velarde,como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en la República de la

India.

También se dan por terminadas sus funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú ante la República Popular de Bangladesh, ante la República de Maldivas, ante Nepal y ante la República Socialista Democrática de Sri Lanka.

Se le da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones y se cancelan las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes.

Todas las resoluciones supremas llevan la firma del presidente José María Balcázar y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos José Pareja Ríos.

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