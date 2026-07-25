Daniel Barragán encabeza lista a la Mesa Directiva del Senado de bloque de cuatro bancadas

Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

Un bloque integrado por Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno presentó la segunda lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el senador Daniel Hugo Barragán Coloma, para la elección prevista este domingo 26 de julio.

La segunda lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado de la República para el Período Anual de Sesiones 2026-2027 fue presentada ante la Oficialía Mayor por un bloque conformado por Ahora Nación, Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno.

La relación de postulantes está integrada por:

Presidente: Daniel Hugo Barragán Coloma (Partido Cívico Obras). Primer vicepresidente: Jaime Quito (Juntos por el Perú). Segundo vicepresidente: Jaime Delgado (Ahora Nación). Tercera vicepresidenta: Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno).

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