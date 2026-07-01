Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó este miércoles a Keiko Fujimori por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones del 7 de junio pasado y señaló que América Latina está entrando en una "nueva era" de liderazgo y de "Gobiernos comprometidos" con sus ciudadanos.

"América Latina está entrando en una nueva era. Una era de liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos. Felicitaciones Keiko Fujimori. Nuestros países tienen una oportunidad histórica para avanzar juntos", escribió en su cuenta de la red social X.

Lee también: [Confiep felicita a Keiko Fujimori y renueva compromiso de construir consensos]

Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031, tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral 22 días después de la votación, y señaló que recibió los resultados con gran responsabilidad porque estará al frente de un país "dividido".

Con el conteo al 100 %, la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo el 50 135 % de los votos válidos, al recibir 9 223 396 sufragios, frente al 49 865 % de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, que sumó un total de 9 173 755 papeletas, lo que significa una diferencia de menos de 50 000 votos entre ambos candidatos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes, mientras que el 15 de julio, Fujimori recibirá las credenciales de presidenta electa y el 28 de julio será investida en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional.

Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe.

(FIN) EFE/HTC