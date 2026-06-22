Daniel Urresti presenta ante CIDH pedido para que justicia lo someta a nuevo juicio

Archivo - Exministro del Interior, Daniel Urresti. - Andina - Archivo

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

La defensa de Daniel Urresti presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, una petición para que se determine la presunta responsabilidad del Estado peruano por vulneraciones a sus derechos durante el proceso que derivó en una condena luego anulada por el Tribunal Constitucional (TC), y solicitó la realización de un nuevo juicio con respeto al debido proceso y la legalidad.

La petición sostiene que durante dicho proceso se vulneraron garantías esencialesreconocidas por laConvención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho de defensa, el debido proceso, el principio de legalidad, la libertad personal y el derecho a ser juzgado conforme a reglas previamente establecidas por la ley.

"Siempre sostuve que no se estaban respetando las reglas básicas de un juicio justo. Permanecí casi tres años en prisión y finalmente, el TC anuló la condena y ordenó mi libertad. Sin embargo, eso no me basta. Yo quiero demostrar mi inocencia y por eso estoy pidiendo un nuevo juicio donde se respete la legalidad", dijo Urresti.

De acuerdo con el documento presentado,Urresti habría sido condenado sobre la base de una versión de los hechos distinta a la sostenida por la propia Fiscalía durante el juicio, pues mientras la acusación fiscal atribuía una determinada forma de participación en los hechos investigados, la sentencia condenatoria construyó una versión diferente para justificar la condena.

Según la petición, existen resoluciones firmes que ya habían establecido aspectos esenciales sobre la forma en que ocurrieron los hechosy la participación de determinadas personas. Sin embargo, para condenar a Urresti, se habría construido una nueva versión incompatible con la verdad judicial previamente establecida.

El documento sostiene también que, para fundamentar la condena,el Poder Judicial peruano aplicó retroactivamente la circunstancia agravante de alevosía, pese a que dicha figura no formaba parte del marco jurídico vigente al momento de los hechos.

"No estoy pidiendo privilegios, sino reglas justas y que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y la cosa juzgada. Estoy pidiendo que exista una sola verdad judicial para unos mismos hechos y que se realice nuevo juicio que se desarrolle respetando plenamente esas garantías", señaló.

El pedido cuestiona, además, que no se haya realizado diligencias expresamente ordenadas por la Corte Supremay que diversos testimonios y medios probatorios favorables a la defensa fueran desestimados o insuficientemente valorados.

LaComisión Interamericana de Derechos Humanosdeberá ahora evaluar la peticióny decidir si admite el caso para su trámite internacional.

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