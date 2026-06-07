Datum a boca de urna: Keiko Fujimori 50.53%, Roberto Sánchez 49.47%

Andina/Captura Tv

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

La empresa encuestadora Datum emitió resultados a boca de urna, tras culminar la jornada electoral de segunda vuelta.

De acuerdo con el sondeo, la candidata presidencial de Fuerza Popular,Keiko Fujimoriobtiene el 50.53% de la votación y el postulante de Juntos por el Perú,Roberto Sánchez,el 49.47%

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisa que los resultados a boca de urna no tienen ningún carácter oficial y que los resultados oficiales son difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

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