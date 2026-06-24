Declarado "improcedente" el recurso del candidato peruano Roberto Sánchez para anular el voto en el extranjero

Archivo - El candidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima ha rechazado el recurso presentado por el candidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez para lograr la anulación de los resultados de las elecciones en el extranjero a medida que su rival, Keiko Fujimori, se coloca a la cabeza en el recuento con casi la totalidad de los votos escrutados.

Este jurado ha considerado que estas solicitudes son "improcedentes", tanto al solicitar la anulación total como la parcial, y ha rechazado el recurso del partido de Sánchez, Juntos por el Perú.

El tribunal electoral ha fundamentado su decisión argumentando que el recurso fue interpuesto fuera del plazo legal establecido de tres días posteriores a las elecciones, que tuvieron lugar el 7 de junio, y que también se omitió el pago de la tasa electoral obligatoria.

Estas resoluciones, emitidas en primera instancia, desestiman las dudas y acusaciones de fraude vertidas por Sánchez, que ha convocado manifestaciones en la capital y otras ciudades al considerar que se cometieron irregularidades en al menos 119 oficinas consulares en el exterior, según se desprende de documentos obtenidos por la emisora RPP.

Juntos por el Perú sostiene que el proceso electoral se ha visto "gravemente afectado" por las modificaciones introducidas a finales de mayo a petición del Ministerio de Exteriores, que dispuso que las actas y los votos de las 119 oficinas consulares se trasladaran a Perú en lugar de ser procesadas localmente, rompiendo así con la seguridad y la cadena de custodia del material electoral.

Sánchez ha señalado que agotará todas las vías legales, incluidas instancias internacionales, para defender el voto de sus electores, a quienes ha convocado junto a sindicatos y movimientos sociales a protestar en las calles del país.

Las tensiones en la izquierda peruana con la celebración de estos comicios se han visto acrecentadas también por la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar improcedentes por falta de pruebas las anteriores apelaciones presentadas por Sánchez contra el proceso electoral, en el que el equipo del izquierdista pretendía invalidar los resultados de 1.751 mesas de votación en Lima y 647 ubicadas en Estados Unidos.

Por ahora, con el 99,8% de las actas contabilizadas, la ultraderechista Fujimori se postula como la próxima presidenta del país al superar por poco más de 43.000 votos al izquierdista Sánchez.