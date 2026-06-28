Defensa: Chota recibe ayuda humanitaria para familias afectadas por desastres naturales

Andina/Difusión

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

La provincia de Chota, en la región Cajamarca, recibió dos toneladas de arroz y cuatro carpas como parte de la ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por los fenómenos naturales, en una jornada de trabajo encabezada por el presidente de la República, José María Balcázar, junto al ministro de Defensa, Amadeo Flores Cargagno.

La asistencia, gestionada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), fue entregada a las autoridades locales para su distribución inmediata entre la población damnificada. Además, se anunció que la próxima semana llegará una nueva dotación de arroz para reforzar la atención de las familiasafectadas en la provincia.

En la visita oficial a la ruta Chota–Cochabamba del mandatario participó también el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, con quien supervisó proyectos orientados a fortalecer la infraestructura vial de la zona.

Durante la jornada, las autoridades inspeccionaron el avance de los trabajos de mantenimiento del tramo 3 Santa Isolina–Peña de los Loros de la vía PE-3N Chota–Cochabamba, considerada una ruta estratégica por conectar los distritos de Lajas y Cochabamba.

Las labores de mantenimiento tienen como objetivo preservar la transitabilidad, mejorar la seguridad vial y facilitar el traslado de personas, bienes y servicios, contribuyendo al desarrollo de la provincia.

Asimismo, el sector Defensa, a través del INDECI, continúa brindando asistencia técnica a las autoridades regionales y locales para fortalecer la respuesta frente a emergencias, mantener el abastecimiento de bienes de ayuda humanitaria y gestionar donaciones destinadas a la atención de la población damnificada o afectada por desastres.

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