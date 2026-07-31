Defensa de expresidente Ollanta Humala solicita a Poder Judicial que se ordene su libertad

Perú.- Ollanta Humala: TC anula proceso que condenó a 15 años a expresidente - Andina/Ollanta Humala. Foto: Andina/Eddy Ramos

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El abogado Wilfredo Pedraza, encargado de la defensa de Ollanta Humala, elevó un escrito a la Segunda Sala Penal de Apelaciones, a fin de que se ordene la libertad del expresidente, ante la sentencia del Tribunal Constitucional que dispuso la nulidad de la condena de 15 años que se le impuso.

A través de su cuenta de X, el jurista y exministro pidió que su pedido pueda seratendido de forma inmediata, al señalar que el exmandatario lleva más de 15 meses cumpliendo cárcel efectiva en el penal de Barbadillo (Ate).

"Hemos solicitado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que ordene la libertad del expresidente Ollanta Humala Tasso, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Pedimos atención inmediata, pues el señor Humala tiene más de 15 meses de injusta prisión",anotó Pedraza.

Además, en la publicación compartió una imagen del documento presentado a través de la mesa de partes electrónica de la Corte Superior Nacional.

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En la sumilla se indica:"Solicito ordene la libertad del señor Ollanta Humala Tasso, por mandato del Tribunal Constitucional, habeas corpus fundado".

En la víspera, se hizo pública la resolución a través de la cual el TC estableció la nulidad de todo el proceso penal seguido contra el expresidentepor los presuntos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales.

El colegiado resolvió "declarar fundada la demanda (de habeas corpus), al haberse acreditado la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal".