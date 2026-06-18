Defensa: FF. AA. pondrán todas sus capacidades para atender emergencias ante El Niño

Andina/Fuerzas Armadas Pondrán Todas Sus

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

Todas las capacidades humanas, logísticas y materiales de las Fuerzas Armadas serán puestas a disposición de la población para atender las emergencias que pudiera generar el fenómeno El Niño, aseguró el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, durante una reunión de coordinación realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

La citacontó con la participación del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Vásquez Guerrero, quienes articularon acciones de prevención y respuesta frente a los posibles impactos del evento climático.

El ministro Flores señaló que, por encargo del Gobierno,se viene coordinando con los distintos niveles de gobierno y sectores del Estado para fortalecer la capacidad de respuestaante eventuales desastres naturales asociados al fenómeno El Niño.

“Desde el Ministerio de Defensa hemos identificado las capacidades materiales, logísticas y de recursos humanos de las Fuerzas Armadas que serán puestas a disposición de la ciudadanía ante cualquier emergencia”, manifestó.

Asimismo, destacó que las acciones de prevención no deben concentrarse únicamente en la costa, debido a que diversas regiones de la sierra ya enfrentan los efectos de las heladas y el friaje, fenómenos que afectan a miles de familias y generan impactos en las actividades agrícolas y ganaderas.

En ese sentido,exhortó a los gobernadores regionales y alcaldes a asumir un compromiso activo en las labores preventivasy de preparación, con el fin de reducir riesgos y proteger a la población vulnerable.

Durante la reunión, el jefe del Indeci informó sobre las principales medidas que ejecuta la institución para enfrentar el fenómeno El Niño, entre ellas el monitoreo permanente de emergencias, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y el reabastecimiento de bienes de ayuda humanitaria.

Asimismo, destacó que se han intensificado las coordinaciones con los sectores del Estado y los gobiernos regionales y locales para implementar acciones inmediatas orientadas a disminuir los posibles impactos del fenómeno climático sobre la población y sus medios de vida.

El titular del Indeci añadió que la entidad desarrolla asistencias técnicasdirigidas a funcionarios y servidores públicos de lostres niveles de gobierno, con el propósito defortalecer sus capacidadesen gestión reactiva del riesgo de desastres y mejorar la respuesta ante eventuales emergencias.

La reunión realizada en el COEN forma parte de las acciones de preparación impulsadas por el Gobierno para reforzar la prevención, la gestión del riesgo de desastres y la capacidad de respuesta nacional frente a los efectos que podría generar el fenómeno El Niño en distintas regiones del país.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });