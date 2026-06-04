Perú.- Defensoría del Pueblo pide visibilizar lucha y derechos del pueblo afroperuano

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

En el marco del Día de la Cultura Afroperuana, que se conmemora cada 4 de junio, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso con la defensa y promoción de los derechos de la población afroperuana y exhortó a las autoridades a fortalecer las acciones orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el pleno ejercicio de sus derechos.

Lea también:[ Estas son las normas legales más importantes del jueves 4 de junio del 2026]

La institución advirtió que, pese a los importantes aportes de la cultura afroperuana al desarrollo histórico, cultural, social y económico del país, este sector de la población continúa enfrentando barreras estructurales que limitan el ejercicio de sus derechos y perpetúan situaciones de desigualdad.

En ese contexto, informó que realiza un seguimiento permanente a las políticas públicas y medidas estatales dirigidas a garantizar la igualdad y la no discriminación de la población afroperuana.

Uno de los principales desafíos identificados es el fortalecimiento del marco normativo para prevenir, erradicar y sancionar la discriminación étnico-racial. Al respecto, recordó que el Proyecto de Ley 6311/2023-PE, denominado Ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención, erradicación y sanción de la discriminación étnico-racial, se encuentra pendiente de debate y votación en el Pleno del Congreso.

Según indicó, la propuesta contempla mecanismos de prevención, atención a las víctimas y articulación interinstitucional para enfrentar el racismo y la discriminación.La Defensoría también señaló que supervisa el desarrollo del Censo Nacional 2025, con especial atención a la adecuada incorporación de la variable étnica y al respeto de la autoidentificación de las personas afroperuanas. Destacó que la información estadística desagregada permitirá diseñar políticas públicas basadas en evidencia para cerrar brechas históricas de desigualdad.

En el ámbito educativo, informó que realiza seguimiento a la implementación de la modalidad Pueblo Afroperuano de Beca 18, orientada a ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes de esta población. Precisó que en la convocatoria 2026 se registraron 1,429 postulantes.

No obstante, alertó sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad presupuestal y la continuidad oportuna de los procesos de selección, aspectos que consideró fundamentales para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo sostuvo que la lucha contra el racismo demanda acciones sostenidas por parte de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto, así como el reconocimiento de la diversidad cultural del país, la visibilización de los aportes del pueblo afroperuano y la adopción de medidas concretas para eliminar las prácticas discriminatorias que aún persisten.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });