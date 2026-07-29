Defensoría rechaza asesinato de alcalde distrital en Cajamarca y pide investigación rápida

Andina

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

La Defensoría del Pueblo expresó su más enérgico rechazo por el asesinato del alcalde Omar Díaz Rabanal, del distrito de Jorge Chávez, en la provincia de Celendín, región Cajamarca, y extendió sus más sentidas condolencias a sus familiares, autoridades y población.

A través de una publicación en su cuenta de la plataforma X, la institución exhortó a la Fiscalía y a la Policía Nacional a realizar “una investigación célere, objetiva e imparcial que permita sancionar a los responsables”.

“Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho”, manifestó la institución dirigida por el defensor Josué Gutiérrez.

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Elalcalde Omar Díaz falleció el miércoles tras ser atacado con un arma blancamientras departía con un grupo de personas durante las festividades patronales de la provincia de Celendín, en honor a la Santísima Virgen del Carmen.

Presunto atacante detenido

Mientras tanto, el jefe de la Región Policial de Cajamarca, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, informó que, al tomar conocimiento del caso esta mañana,dispuso la ejecución del plan cerco para intervenir al responsable.

El presunto autor del crimen, identificado comoRichard Leandro Araujo Ludeña, de 29 años, fue capturado a las 10:20 horas por agentes de la Policía cuando se desplazaba en automóvil por el distrito de La Encañada en dirección a la ciudad de Cajamarca.

Al momento de la intervención, Richard Araujo presentaba manchas de sangre en la vestimenta. Durante la diligenciamanifestó a los agentes policiales que había participado en una gresca en Celendín con un arma blancay que asestó una puñalada mortal a una persona desconocida.

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"Tras la ingesta de alcohol se produjo una agresión verbal. El sujeto salió del local, se dirigió a un camión de frutas, tomó un cuchillo y regresó a la cantina. La discusión continuó y al salir ambos al exterior del establecimiento le asestó una puñalada a la altura del omóplato", detalló el general PNP Luis Bolaños.

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