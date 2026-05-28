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Lima 29 May. (ANDINA) -

La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda interpuesta por la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra el Congreso de la República, y ordenó su reincorporación como fiscal suprema titular del Ministerio Público.

La extitular del Ministerio Público demandó se declare la nulidad e ineficacia de la Resolución Legislativa N.° 008-2025-2026-CR, publicada el 05 de diciembre de 2025, que dispone su inhabilitación por 10 años para elejercicio de la función pública por infracción de los artículos 38, 103, 109, 159(numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución Política.

Según la resolución emitida hoy por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima se declara fundada en parte la demanda de amparo de Delia Espinoza contra el Parlamento.

Lee también: [Elecciones 2026: canciller supervisa en Santiago organización de comicios del 7 de junio]Asimismo, el fallo judicial declara "...inaplicable a la demandante los efectos de la Resolución Legislativa del Congreso N° 008-2025-2026-CR y la Resolución Legislativa del Congreso N° 007- 2025-2026-CR, publicadas el 05 de diciembre de 2025; y reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación o amenaza del derecho fundamental...".

Seguidamente, el fallo dispone la reincorporación de Espinoza Valenzuela como fiscal suprema titular, "siempre y cuando no exista resolución administrativa, judicial y/o de otra índole que disponga lo contrario".

"Dejar a salvo la potestad del Congreso de la República para que proceda conforme a sus atribuciones constitucionales con relación a los actos que le fueron imputados a la demandante como infracción constitucional y la presunta comisión de delitos de función, garantizándole el irrestricto respeto a sus derechos fundamentales", señala la segunda parte de la resolución judicial.Dicha sentencia fue aprobada por los magistrados Suárez Burgos, Paredes Flores y Aguilar Gaitán, aunque este último emitió un voto singular.

De otro lado, cabe añadir que el Pleno del Congreso aprobó el 7 del presente mes un proyecto de resolución legislativa que propone una nueva inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública contra la exfiscal de la Nación, por presunta infracción de los artículos 45, 93 y 139, incisos 3 y 5, de la Constitución Política del Perú.(FIN) HTC/FHG