La derecha peruana se pelea por la gestión del presidente Jerí en vísperas del debate sobre su moción de censura

Archivo - José Jerí, presidente de Perú. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fuerza Popular y Renovación Popular, dos de las principales fuerzas parlamentarias de la derecha peruana, se han peleado en las últimas horas a cuenta de la situación política de presidente del país, José Jerí, en vísperas del pleno extraordinario del Congreso para debatir siete mociones de censura contra él.

La negativa de Fuerza Popular --la principal fuerza del Congreso-- a respaldar estas iniciativas ha provocado una cascada de reproches en Renovación Popular, que ha acusado al partido de Keiko Fujimori de avalar la corrupción.

"Ellos han creado el Fuji Jerismo y es evidente que este Gobierno es el de Fuerza Popular", ha afeado en un juego de palabras el partido dirigido por Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato a las elecciones del 12 de abril.

Renovación Popular ha confirmado que sus parlamentarios votaran a favor de la moción de censura de Jerí por su incapacidad para contener la inseguridad que sufre el país, así como por las redes clientelares que ha tejido dentro del Congreso, con alusiones incluidas a posibles casos de prostitución.

Antes, Fuerza Popular había recriminado a quienes dicen representar la "renovación" haberse "convertido en un títere de los caviares", como se conoce en Perú a ciertas formaciones de la izquierda, y apuntarse a la "inestabilidad" del país a dos meses de celebrar elecciones.

"Indistintamente de la decisión que ustedes ya tomaron, y a quién designen, nosotros no seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político", ha dicho Fujimori en un vídeo publicado en sus redes sociales.

SIETE MOCIONES DE CENSURA

La inestable situación política de Perú --en caso de que salga adelante alguna de las siete mociones de censura, el país tendría a su octavo presidente en una década, en vísperas de un noveno tras las elecciones de abril--, ha continuado apenas cuatro meses después de que Jerí recibiera la banda presidencial.

Después de que la muy controvertida Dina Boluarte fuera destituida por el Congreso tras un mandato marcado por la muerte de manifestantes en protestas, varios casos de corrupción y una de las peores crisis de seguridad de la historia reciente de Perú, Jerí encaró el cargo con buena aceptación hasta que pronto salieron a la luz una serie de reuniones irregulares con empresarios chinos bajo sospecha.

En una de ellas, el mandatario acudió a un restaurante encapuchado, que acabó motivando una investigación por supuesto tráfico de influencias y patrocinio ilegal. De la misma forma, la prensa también se hizo eco de los contratos con el Estado que consiguieron cinco jóvenes mujeres tras visitar el Palacio de Gobierno.

Todos los partidos del arco parlamentario se han sumado a estas iniciativas, salvo Somos Perú, la formación de Jerí, y Fuerza Popular. En caso de que alguna de ellas logre al menos 66 votos a favor, dejaría el cargo y el Congreso elegiría a su nuevo titular, que automáticamente asumiría la Presidencia del país hasta el 28 de julio, cuando traspasaría el poder al ganador de las elecciones de abril.