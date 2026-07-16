Deshacinamiento penitenciario: Minjusdh enviará próximamente expedientes al Poder Judicial

Andina/Difusión

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

En el marco del Día de la Resocialización, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, anunció que próximamente se enviarán expedientes al Poder Judicial, acción que forma parte de la ejecución del Plan de Deshacinamiento Penitenciario.

En la actividad desarrollada en el penal de Lurigancho, el titular del sector Justicia indicó que se realiza la evaluación de expedientes y “antes de terminar esta gestión, estaremos enviando los primeros expedientes al Poder Judicial”.

Cabe señalar que el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/1402630-gobie..." target="_blank" class="ApplyClass">aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0203-2026-JUS, establece la evaluación de los expedientes de miles de internos aptos para acceder a beneficios de ley y derivar los casos calificados al Poder Judicial.

Ante los internos y autoridades, el ministro Jiménez recalcó quedicho plan responde a atender la problemática de los penales,verificada,in situ, en más de 40 establecimientos penitenciarios en diferentes regiones.

“He conversado con varios de ustedes en sus pabellones, en sus patios, en sus talleres, porque creo que lo que ustedes están haciendo es muy loable. Ustedes se han equivocado y se han equivocado mal, pero eso no los puede condenar para siempre. Yo creo en las segundas oportunidades, yo creo en la resocialización”, expresó.

Acompañado del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Inga Garay, eltitular del sector destacó que 29 000 internos trabajan y otros 16 000 estudian, mientras que solo el 15 % de personas privadas de su libertad han reincidido y retornado a un penal.

Lee también: Keiko Fujimori: Tomaremos las riendas del país con orden y prevención ante El Niño

El ministro Luis Jiménez también resaltó que se ha oficializado la estrategia “Justicia móvil – Servicios Sin Barreras”, en el marco del cualse han desarrollado campañas de asistencia legal en 12 establecimientos penitenciarios de mujerescon el apoyo de la Defensa Pública.

Por otro lado, exhortó a los internos a continuar con los procesos de resocialización y “que no se les recuerde por lo peor que hicieron en la vida, (sino) que se les recuerde porque fueron capaces de levantarse, de reconstruirse y hacer un nuevo camino para que sus familias puedan recuperarse”.

Lee también: ERM 2026: conoce qué autoridades serán elegidas el 4 de octubre

Durante la jornada, el titular de Justicia distinguió alinterno ganador del concurso de canto interpenalesquien representó al establecimiento penitenciario del Callao. Él fue elegido por un jurado integrado por Angelí Boza, Hernán Vidaurre, Willy Rivera y Engerberth Tapia.

También se presentaron danzas artísticas desarrolladas por internos luego de semanas de preparación.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });