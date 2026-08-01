Designan al jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros

Andina/Fachada Presidencia Consejo De Ministros

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó a Enrique Martín Vásquez Chumbiauca, en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores de la PCM.

El nombramiento se efectuó a través de la resolución ministerial N° 260-2026-PCM publicada en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la misma que lleva la rúbrica del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Por otro lado, la Secretaría General del Despacho Presidencial designó a Edwin Lévano Gamarra, como secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial, bajo el régimen de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

Así se dispuso mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2539396-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Nº 000058-2026-DP/SGDPpublicada hoy sábado en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales.

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La Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial brinda asistencia técnica vinculada a la gestión y trámite de las normas legales a ser promulgadas por el presidente de la República, así como para el desarrollo de las sesiones del Consejo de Ministros.

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