Designan a Miguel Francisco Vega Succar viceministro de Recursos para la Defensa

Perú.- Designan a Miguel Francisco Vega Succar como viceministro de Recursos para la Defensa - Andina/Jhony Laurente

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

Miguel Francisco Vega Succar fue designado viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2532378-1" target="_blank" class="ApplyClass">Mediante Resolución Suprema 040-2026-DE, publicada en una edición extraordinaria del boletínNormas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que la designación se da en el marco de la Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

Dicha norma establecelos requisitos que debe cumplir el funcionario que se designe en el cargo de viceministro de Ministerio; además de los requisitos dispuestos en el artículo 53 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

“Se encuentra vacante el cargo de viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa, por lo cual resulta necesario designar al funcionario que ejerza el mismo”, señala la resolución suprema.

Vega Succarreemplaza en el cargo aCarlos Renato Rincón Núñez, quien presentó su renunciaal cargo de viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa el pasado 23 de junio de 2026.

La resolución está refrenda por el presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno.

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