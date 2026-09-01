Detenidas en Perú cinco personas por el secuestro de un empresario y el asesinato de sus cuatro acompañantes

Archivo - Policía de Perú en Lima - Carlos Garcia Granthon/ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Perú han detenido este martes a cinco personas presuntamente implicadas en el secuestro de un empresario y el asesinato de sus cuatro acompañantes cuando viajaban en una camioneta el pasado lunes a la altura de la ciudad de Trujillo, situada en el oeste del país.

Los cinco permanecen de momento bajo custodia, tal y como ha confirmado la Policía Nacional de Perú, a medida que se llevan a cabo las diligencias correspondientes. Todos ellos tienen edades comprendidas entre los 19 y 23 años, según informaciones de la emisora de radio RPP.

Sin embargo, el arresto ha levantado la polémica dado que ha sido puesta en duda por la supuesta incongruencia entre el físico de los detenidos y las imágenes recabadas por las cámaras de vídeo que captaron el momento del delito --y en el que se ve a los supuestos autores vestidos con uniformes policiales--.

La Policía, por su parte, ha insistido en que existen "comunicaciones" vinculadas al caso que apuntarían a los detenidos, e incluso una confesión directa de su participación en los actos que se investigan.

En este sentido, las fuerzas de seguridad han informado al Ministerio Público de la detención y está previsto que durante los próximos días se lleve a cabo una reconstrucción pormenorizada de los hechos comparando los movimientos de los detenidos con el observado en los vídeos.