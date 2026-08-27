Detenido en Colombia el líder del Tren de Aragua en Perú

Archivo - Un hombre esposado en Bogotá, Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades colombianas han detenido en la capital, Bogotá, al líder de la organización criminal Tren de Aragua en Perú, conocido como 'Nairobi', ha anunciado este jueves el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

"Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias 'Páez' o 'Nairobi', cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias 'Niño Guerrero'", el fundador de este grupo procedente de Venezuela, ha señalado el mandatario en sus redes sociales.

El detenido era responsable de "extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica", cargos por los que es "requerido" por las autoridades estadounidenses.

Además de Estados Unidos, países como Perú, Argentina y Ecuador han declarado al Tren de Aragua como organización terrorista.