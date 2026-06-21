Día del Padre: Regimiento de Caballería “Mariscal Domingo Nieto” realizó cambio de guardia

Andina/Regimiento De Caballería “Mariscal Domingo

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

Con motivo del Día del Padre, el Regimiento de Caballería “Mariscal Domingo Nieto” realizó el tradicional cambio de guardia a caballo en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, ceremonia que congregó a visitantes nacionales y extranjeros.

La actividad estuvo a cargo de la escolta presidencial, que ejecutó el relevo de guardia con el característico despliegue de disciplina y marcialidad.

Con motivo de esta fecha especial, la Presidencia de la República expresó un afectuoso saludo a todos los padres del Perú, destacando su ejemplo, responsabilidad y permanente vocación de servicio en beneficio de sus familias y de la sociedad.

Asimismo, se resaltó el papel fundamental que cumplen los padres en la formación de valores, el fortalecimiento de los hogares y la construcción de un país más unido y solidario.

El tradicional Cambio de Guardia a Caballo constituye uno de los principales atractivos turísticos y culturales que se realizan en Palacio de Gobierno, permitiendo acercar a la ciudadanía a las tradiciones históricas y militares del Perú.

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