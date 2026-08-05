Diputado Carlos Domínguez y fiscal de la Nación suman esfuerzos en lucha contra el crimen

Andina

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El diputado Carlos Domínguez Herrera (Fuerza Popular) sostuvo hoy una reunión de trabajo con el fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado en favor de Áncash y del país.

“Como representante de nuestra región, reafirmo mi compromiso de impulsar una agenda enfocada en tres prioridades:Fortalecer la lucha contra la corrupción, contribuir a una mayor seguridad ciudadana y reforzar la protección de la mujer y de la familia frente a cualquier violencia”, señaló el diputado.

Indicó que el trabajo articulado entre las instituciones es fundamental para lograr respuestas más oportunas, fortalecer la justicia y brindar mejores resultados a las familias ancashinas.

“Tenemos el compromiso del fiscal de la nación estar presente enÁncashpara fortalecer nuestra agenda de trabajo”, apuntó.

El diputado Carlos Domínguez dijo que la presencia delfiscal Tomás Gálvezen la región permitirá además articular esfuerzos con la Policía Nacional y el Poder Judicial para frenar la incidencia delictiva en Áncash.

Según cifras policiales, la provincia del Santa registra mayor cifra de homicidios en esta región, 33 en lo que va del año, en su mayoría por la modalidad de sicariato.

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