Perú.- Diputado denunciado por presunta agresión salió en libertad y negó acusaciones

Andina/Diputado Julián Pérez Mallqui (Foto:

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), quien fue detenido por una supuesta agresión física y psicológica contra su expareja en el distrito de San Miguel, fue liberado esta tarde luego de permanecer 48 horas detenido en la Comisaría del referido distrito. En delcaraciones a los medios de comunicación rechazó la denuncia presentada en su contra.

“Rechazo rotundamente todo lo que se me ha imputado, agresión psicológica y peor aún violencia familiar. He sido bastante respetuoso del procedimiento y seguiré colaborando, pero también quiero dejar en claro que mi relación con la señora, hace seis meses yo no tenía nada que ver con ella, pero lamentablemente esto sucedió", señaló en declaraciones a la prensa.

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El parlamentario explicó que recuperó su libertad al cumplirse el plazo de detención estipulado por ley. “Yo soy bastante respetuoso de toda violencia que pueda existir contra la mujer. Tengo una madre, tengo una hija, y seguro que vamos a legislar a favor, con todo lo que me ha pasado, con todo lo que estoy pasando, vamos a mejorar la defensa para ambas partes", agregó.

Al ser consultado sobre las circunstancias que derivaron en la denuncia en su contra y su detención,el parlamentario señaló que el caso sigue en procesoy lo que ocurrió realmente se conocerá tras el fallo correspondiente.

"Esto todavía está en proceso, voy a ser respetuoso de todo el procedimiento y, según va avanzando este proceso, ustedes van a tener la facilidad de tener todos los documentos paso a paso hasta que este proceso termine y salgo un fallo. En ese fallo, ya las instancias correspondientes determinarán cuán veraces han sido estas imputaciones", sostuvo.

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El diputado consideró que su caso fue informado de “mala manera” por los medios de comunicación y pidió a la prensa a actuar con “responsabilidad”. “Somos nuevas autoridades que estamos asumiendo y esto no trae buena imagen al Congreso de ahora", afirmó.

Por su parte, el abogado Juan Barrantes,defensor de la demandante, explicó a Canal N que su patrocinada fue agredida por el legislador “con una patada”en las instalaciones de la Comisaría de San Miguel. Precisó que ambos habían sido trasladados a este punto luego de que la mujer denunciara que Pérez Mallqui ingresó a su vivienda sin su consentimiento.

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