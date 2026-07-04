Dircote conmemora 43 años de lucha contra el terrorismo y defensa de la democracia

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) conmemoró su 43.° aniversario de creación con una ceremonia en homenaje a los hombres y mujeres que, durante más de cuatro décadas, han defendido la democracia y contribuido a preservar la paz en el país.

En representación del Gobierno, elministro del Interior, José Zapata,encabezó la actividad y destacó el legado de esta unidad especializada, protagonista de operaciones especializadas decisivas para derrotar al terrorismo y devolver la tranquilidad a millones de peruanos.

Como parte de la ceremonia,el titular del Ministerio del Interior (Mininter) distinguió a ocho efectivos de la Dircote por su destacada labor y compromiso en el cumplimiento del deber.Asimismo, se rindió homenaje a los héroes y mártires de esta unidad especializada, cuyo sacrificio fue fundamental para recuperar la paz en el país.

“El Perú jamás olvidará el legado de quienes entregaron su vida para recuperar la paz y fortalecer nuestra democracia”, expresó el ministro Zapata, quien, a su vez, reconoció a las familias de quienes hicieron el máximo sacrificio por el país.

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Durante su intervención, remarcó que el compromiso del Estado no solo pasa por reconocer las gestas del pasado, sino también por preparar a la Policía Nacional para responder a los desafíos del presente y del futuro.

En esa línea, destacó que el Mininter, en coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos, ha impulsado la incorporación de equipos especializados que fortalecen la capacidad operativa de la Dircote para la prevención, detección e investigación de amenazas que puedan comprometer la seguridad nacional, especialmente aquellas relacionadas con materiales radiactivos y otras sustancias peligrosas.

Zapata Morante reafirmó que el Gobierno de transición continuará fortaleciendo a la Policía Nacional del Perú para combatir la criminalidad en todas sus formas y responder con firmeza ante cualquier amenaza contra el Estado democrático.

Finalmente, renovó el respaldo del sector a la Dircote e invocó a sus integrantes a mantener el espíritu que ha caracterizado a esta unidad desde su creación.“Sigan honrando su lema: ‘Luchamos por la paz’. El Perú necesita de su experiencia, su compromiso y su vocación de servicio”,manifestó.

La ceremonia contó con la participación del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola; el jefe del Estado Mayor General de la PNP, Freddy López; el inspector general de la PNP, Augusto Ríos; el director de la Dircote, Carlos Zapata; además de autoridades policiales y exintegrantes del histórico Grupo Especial de Inteligencia (GEIN).

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