Perú.- El economista y excandidato presidencial Hernando de Soto, nombrado primer ministro de Perú

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Perú, bajo el izquierdista José María Balcázar desde el pasado miércoles, ha nombrado al economista Hernando de Soto como nuevo primer ministro que prestará juramento al cargo junto al resto de miembros del Ejecutivo este martes, 24 de febrero.

El anuncio ha llegado tras un encuentro, este domingo, entre De Soto y Balcázar "para definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y de las facultades conferidas por el Congreso a esta gestión transitoria" que culminará el 28 de julio de 2026 --fecha en la que será investido presidente el vencedor de las próximas elecciones, convocadas para el 12 de abril--.

Así lo ha indicado la Presidencia en un comunicado en el que ha valorado a De Soto como "peruano de reconocido prestigio y respeto internacional". "Su incorporación fortalece el rumbo institucional del Gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes", ha asegurado.

La Presidencia de Balcázar ha adelantado en la misma nota que el nuevo primer ministro efectuará "una visita a líderes de pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá, con el propósito de tender puentes y promover la unión del 'cóndor y el águila', así como intercambiar experiencias sobre cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse cuando la economía y la tecnología digital llegan efectivamente a todas las personas", si bien no ha precisado una fecha para este viaje.

El excandidato presidencial en 2021 y asesor económico durante el primer mandato de Alberto Fujimori a principios de los 90, que no ha hecho declaraciones al respecto, lidera así el Ejecutivo después de que Balcázar, de Perú Libre, fuera nombrado presidente por el Congreso con 64 votos frente a 46 obtenidos por Maricarmen Alva, presentada por la bancada de Acción Popular (centroderecha) y que era la gran favorita.

Una moción de censura se llevó por delante el pasado martes a Jerí tras perder la votación sobre su destitución con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, convocada tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias.