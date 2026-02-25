El economista Hernando De Soto se dice "engañado" por no ser nombrado primer ministro de Perú

Archivo - El economista peruano Hernando de Soto - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El economista peruano Hernando de Soto ha afirmado este miércoles haber sido "el primero" en ser "engañado" en la víspera por el cambio de última hora por el que el presidente de Perú, José María Balcázar, decidió darle la Presidencia del Consejo de Ministros a la extitular de Economía Denisse Miralles en lugar de al propio De Soto, a quien había anunciado para el cargo dos días antes.

"Todos fuimos engañados y yo el primero", ha aseverado De Soto en un comunicado compartido en redes sociales en el que ha abordado "qué pasó ayer", cuando reconoció haberse enterado "de repente" del cambio de primer ministro, aun manteniendo que no había sido manipulado.

De Soto, que en la víspera aducía el cambio de decisión de Balcázar por haber tomado "un riesgo" al proponer otros nombres para los ministerios, ha denunciado 24 horas después "la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desaprobados por nueve de cada diez peruanos" como primer elemento de una retahíla de quejas en la que ha incluido un sistema electoral "imposible" de fiscalizar.

En este sentido, ha denunciado también el mandato de "19 ministros que no son responsables ante el electorado", en vistas a los comicios previstos para el mes de abril, lamentando estos "no serán un acto de renovación del poder sino la restauración de la corrupción".

El gabinete que presidiría Miralles no tendría necesariamente los votos necesarios de la Cámara, después de que partidos como Renovación Popular hayan adelantado que no votarán a favor del nuevo gabinete y hayan sugerido que incluso podrían promover una moción de censura contra el mismo.