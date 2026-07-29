EE. UU. estrecha lazos con Perú tras juramentación de Keiko Fujimori como jefa de Estado

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

EE.UU. anunció este miércoles una ampliación de su cooperación con Perú tras la llegada al poder de la presidenta, Keiko Fujimori, en una nueva señal de acercamiento de la Administración de Donald Trump con Gobiernos de derecha en América Latina, con énfasis en seguridad, combate al crimen organizado, y defensa de intereses comunes en la región.

La delegación estadounidense que participó en la investidura de Fujimori, encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, destacó que la relación entre ambos países se sustenta en dos siglos de vínculos diplomáticos y señaló que Washington busca trabajar con el nuevo Gobierno peruano para promover "seguridad y prosperidad" para ambos países, de acuerdo con un comunicado.

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Entre los principales anuncios figura una mayor cooperación en seguridad, con apoyo estadounidense a las autoridades peruanas para combatir organizaciones criminales transnacionales, incluido el Tren de Aragua, designado por el Gobierno de Trump como organización terrorista extranjera.

La llegada de Fujimori al poder supone la vuelta del fujimorismo al Gobierno peruano casi 26 años después de Alberto Fujimori (1990-2000), su padre y fundador del movimiento.

El expresidente es recordado por derrotar a Sendero Luminoso, pero también por su régimen autoritario y las condenas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, llegó a la Presidencia tras tres intentos electorales fallidos con una campaña centrada en la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado.

Su trayectoria estuvo marcada por una investigación por presunto lavado de activos vinculada al caso Odebrecht, acusaciones que ha rechazado y que han mantenido dividido al país por el legado de su padre, Alberto Fujimori.

Washington también anunció asistencia para reforzar el control fronterizo y penitenciario mediante herramientas biométricas, la donación de equipos de detección de explosivos para el aeropuerto internacional Jorge Chávez y el fortalecimiento de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú con apoyo del FBI y otras agencias estadounidenses.

La política de acercamiento de Washington hacia Gobiernos y candidatos de derecha en la región también se ha reflejado en expresiones de respaldo político durante procesos electorales, como ocurrió con el apoyo del entorno de Trump a Abelardo de la Espriella en Colombia y a Tito Asfura en Honduras.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de la Administración estadounidense para fortalecer alianzas con sectores conservadores, priorizando la cooperación en materia de seguridad, un enfoque que reflejado en la iniciativa 'Escudo de las Américas', impulsada por Trump para coordinar esfuerzos en el hemisferio contra las redes criminales pero sin incluir en la dinámica a gobiernos progresistas.

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(FIN) EFE/HTC