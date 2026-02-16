EEUU prefiere que Jerí continúe en funciones como presidente de Perú ante la moción de censura en el Congreso

Archivo - El presidente de Perú, José Jerí - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, ha mostrado este lunes su preferencia por un Ejecutivo peruano en el que el actual mandatario, José Jerí, continúe al mando, alegando que "cambiar de presidentes seguido (...) no es normal", mientras que el actual mandatario aguarda el pleno extraordinario del Congreso sobre su moción de censura.

"Para la estabilidad del país creo que debería bajarse el tono, asegurar unas elecciones dignas y que el presidente siga en funciones", ha indicado Navarro en una entrevista con el diario 'Gestión'.

En su conversación con el periodista, el representante diplomático ha señalado que "cambiar de presidentes seguido (...) no es normal", tanto a ojos de Washington como "del mundo". "Para traer inversión de Estados Unidos, la estabilidad es muy importante", ha apostillado.

Sin embargo, tras rechazar abordar el tema, Navarro no ha descartado que propio presidente Trump opine respecto a la política peruana. "Habla por él mismo, si él determina que quiere hablar de los candidatos, es un tema que le reservo al presidente", ha defendido.

Sus palabras llegan en vísperas del pleno extraordinario del Congreso para debatir siete mociones de censura contra Jerí, quien es actualmente objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias: por una parte, por la contratación de varias de sus allegadas, y, por otra, por sus encuentros clandestinos con empresarios chinos.