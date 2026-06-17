Ejecutivo articula proyectos con autoridades de Puno en mesa de trabajo multisectorial

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

Como parte de la respuesta articulada del Estado ante la problemática de la contaminación de la cuenca del río Ramis (Puno), el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, lideró una reunión de trabajo multisectorial con las autoridades locales para impulsar la ejecución de proyectos que mitiguen el impacto socioambiental en el territorio.

Durante la sesión,los representantes del Poder Ejecutivo expusieron los avances en el cierre de brechas de esta parte del país, mientras que los burgomaestres hicieron énfasis en los proyectos que requieren priorización para salvaguardar la salud y el bienestar de las familias vulnerables.

“Somos conscientes de las carencias de esta parte del país, por ello cumplimos con lo que resulta viable en la actualidad. Asimismo, les garantizamos que haremos llegar a la próxima gestión sus principales demandas”, enfatizó el jefe del gabinete ministerial.

La jornada de articulación contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña; y de los viceministros de las carteras de Desarrollo Agrario y Riego; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Educación; Ambiente, y Energía y Minas.

También estuvieron presentes los alcaldes provincialesde Azángaro, Salvador Apaza, y de Sandia, Berly Tacca; y las autoridades distritales de Asillo, Ivar Cari; Achaya, Zenobio Calloapaza; Caminaca, Romulo Almonte; Potoni, Gonzalo Yrpanocca; Crucero, Jaime Huisa; San Antón, Marco Antonio Mamani, y Orurillo, Néstor Arenas.

Con este encuentro,el Gobierno ratifica su firme decisión de revertir las desigualdades históricasmediante una presencia efectiva en el territorio, con el objetivo de transformar las demandas ciudadanas en bienestar real.

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