Ejecutivo capacitará a 17 gobiernos regionales para prevenir conflictos en pesca artesanal

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Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Con la finalidad de fortalecer sus capacidades en la prevención y gestión de conflictos sociales en la pesca artesanal, 17 gobiernos regionales de la costa y la Amazonía recibirán capacitación especializada para mejorar la respuesta temprana, oportuna y coordinada frente a estas situaciones, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, en articulación con el Ministerio de la Producción y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), impulsa la segunda etapa del programa "Prevención y gestión de los conflictos sociales en la pesca artesanal: herramientas para gobiernos regionales".

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Dicha iniciativa está orientada a fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales para prevenir y gestionar conflictos sociales vinculados a esta actividad.

Los talleres, dirigidos a directores y equipos técnicos de las direcciones regionales de la Producción, se realizarán a nivel macrorregional según el siguiente cronograma: Centro, del 16 al 17 de julio; Norte, del 20 al 21 de agosto; Oriente, del 27 al 28 de agosto; y Sur, del 3 al 4 de septiembre.

Durante las jornadas, los participantes fortalecerán su capacidad para analizar escenarios territoriales, identificar actores, implementar mecanismos de alerta temprana y elaborar de Planes de Acción Rápida (PAR) con el propósito de responder de forma oportuna a los riesgos de conflictividad.

Esta segunda etapa da continuidad al curso virtual MOOC, realizado previamente, que permitió capacitar a 59 representantes de 17 gobiernos regionales

De esta manera, la PCM reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades de las entidades públicas para promover una gestión preventiva de los conflictos sociales, impulsando el análisis territorial y el uso de herramientas que contribuyan a la gobernabilidad y al desarrollo sostenible del sector pesquero artesanal.

(FIN) NDP/HTCDSP