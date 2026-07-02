Ejecutivo declara estado de emergencia en más de 700 distritos por Fenómeno de El Niño

Perú.- Ejecutivo declara estado de emergencia en más de 700 distritos por Fenómeno El Niño - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo emitió un decreto supremo mediante el cual se declara el estado de emergencia en 796 distritos del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno de El Niño 2026-2027, por un plazo de 60 días calendario.

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2530995-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo 097-2026-PCM,publicado en el boletín Normas Legales del Diario OficialEl Peruanoeste jueves.

Se indica que la disposición tiene como finalidad laejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del riesgo existente,clasificado como muy alto; así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

El dispositivo agrega que losgobiernos regionales y municipioscomprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento delInstituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)y la participación de diferentes ministerios, entre otras instituciones, ejecutarán dichas medidas y acciones de excepción.

Se precisa que estas"deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes".

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En otro de los artículos se indica, además, que la implementación de las acciones previstas en la norma se financiacon cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados,sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

La norma lleva la firma del presidenteJosé María Balcázar;del titular del Consejo de Ministros,Luis Arroyo, y la de nueve ministros de los sectores involucrados en estas acciones.