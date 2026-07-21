Ejecutivo despliega domos y puentes para asegurar servicios educativos frente a lluvias

Andina/Difusión

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

Como parte de la estrategia para proteger a la ciudadanía frente al impacto de las lluvias intensas y las asociadas al fenómeno El Niño Costero, el Ejecutivo impulsa el despliegue de domos escolares y puentes modulares en diversas regiones del país, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios educativos y preservar la conectividad en todo el territorio.

“El fenómeno El Niño representa un reto de gran magnitud por sus posibles impactos en las familias, comunidades y actividades productivas, especialmente en las zonas más vulnerables. Por ello, los ministerios y entidades del Ejecutivo han realizado diversas transferencias para este año que superan los 4200 millones de soles para fortalecer las acciones preventivas, de preparación y respuesta para proteger a la población”, remarcó jefe del Gabinete, Luis Arroyo.

A través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educaciónse proyecta instalar 119 domos educacionales en zonas identificadas con nivel de riesgo alto y muy alto en diversas regiones. Además, se mantendrán 45 estructuras adicionales como reserva estratégica para la atención inmediata de eventuales desastres.

Estas infraestructuras conforman un lote de 246 domos adquiridos entre los años 2025 y 2026, de los cuales se han instalado 85 hasta la fecha en Áncash, Ayacucho, Huánuco, La Libertad, Lima, Puno, Ica, Lambayeque y Cajamarca.

Estas tres últimas regiones concentran la mayor cantidad de módulos en beneficio de la comunidad escolar, con 28, 21 y 11 domos, respectivamente.

Infraestructura y conectividad

En junio último, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribió los contratos para la adquisición de 52 puentes metálicos modulares de armado rápido, mediante una inversión que supera los 57 millones de soles.

De este conjunto, 20 infraestructuras fueron integradas como parte del Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados (PLIA) 2025-2027 y 32 para atención directa de emergencias. El sector prevé la entrega y el armado final de estas vías entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Las obras afianzarán la conectividad en 18 departamentos: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali. La longitud de estas estructuras comprende desde viaductos de corto alcance para pasos vecinales hasta puentes de gran envergadura destinados a mantener operativas las vías principales.

Despliegue de maquinaria pesada

A fin de potenciar la respuesta inmediata ante emergencias,el Ejecutivo consolidó una flota de 1194 unidades de maquinaria pesada a nivel nacional. El departamento de Lima encabeza este frente preventivo con 177 unidades operativas, seguida por Piura (86), Tumbes (85) y Amazonas (80).

En los departamentos de Junín, Lambayeque, Apurímac, Huánuco, Áncash y Ayacucho, el soporte logístico se sitúa entre las 56 y 73 máquinas, mientras que en Ica, San Martín, Cajamarca, Pasco, La Libertad, Loreto, Arequipa, Puno y Tacna el número de vehículos oscila entre los 20 y 44. En tanto, en Moquegua, Callao, Cusco, Madre de Dios y Huancavelica la asignación abarca de 8 a 18 unidades.

A través de este despliegue descentralizado,el Gobierno nacional ratifica su firme compromiso de articular soluciones concretas en el territorio, con el propósito de asegurar la protección de todos los peruanos y sus medios de vida.

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