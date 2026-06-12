Ejecutivo destina más de S/ 331 millones para ejecutar 281 obras en el Vraem

Andina

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de afianzar la presencia efectiva del Estado y reducir las desigualdades en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el Poder Ejecutivo ejecuta actualmente 281 intervenciones en esta parte del país, con una asignación presupuestal superior a los 331 millones de soles para el 2026.

Así se dio a conocer en la XII Sesión Ordinaria Descentralizada de la Comisión Multisectorial Permanente Vraem Productivo, que lideró el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, en el distrito de Unión Asháninka (La Convención, Cusco).

“Este grupo de trabajo es la herramienta estratégica para pasar a la acción, articulando intervenciones en agricultura, conectividad vial, desarrollo productivo y acceso a los servicios básicos. No traemos promesas vacías, venimos a ratificar compromisos concretos”, subrayó el jefe del gabinete ministerial.

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Sobre la distribución de la inversión total, el alto comisionado para promover el desarrollo en el VRAEM, Raúl Hoyos de Vinatea, precisó que 141 millones de soles corresponden de manera exclusiva al impulso productivo, es decir, proyectos vinculados al desarrollo agrario y del turismo, con la finalidad de transformar esta zona de emergencia en un polo de bienestar y crecimiento económico.

En esa línea, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) reafirmó la voluntad política para concretar las intervenciones prioritarias para la ciudadanía, en especial el transporte.

"Haremos todos los esfuerzos para que las vías de comunicación, que son lo más importante para generar desarrollo, se concreten, para que esa producción que sale del esfuerzo de cada familia se cristalice y no se pierda como ocurría antes", subrayó el premier Arroyo.

Participan ministros y viceministros

La sesión de trabajo contó con la participación de los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza; y de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano; así como los viceministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Luis Contreras; Salud Pública, Henry Rebaza; Transportes, Juan Haro; y Producción, Juan Carlos Requejo.

También estuvieron presentes el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Hugo Begazo; el alcalde distrital de Unión Asháninka, Sedth Montoya, y los representantes de las mancomunidades del Vraem.

Durante la jornada, el viceministro de Producción y el alcalde de Unión Asháninka oficializaron la entrega del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) y la municipalidad distrital. Con ello se fortalecerá la articulación de las entidades y se impulsará el crecimiento del sector pesquero y acuícola en beneficio de las familias de la zona.

Posteriormente, las autoridades participaron en la ceremonia de entrega de certificaciones de competencias laborales a 40 productores del Vraem. Este reconocimiento oficial, validado por Devida, respalda la excelencia técnica de los agricultores en las cadenas productivas de cacao, café, apicultura, acuicultura y panificación, a fin de potenciar sus emprendimientos lícitos.

Finalmente, la delegación recorrió una feria interinstitucional instalada en la plaza principal del distrito, espacio que integró a más de veinte entidades públicas con la finalidad de brindar servicios directos, ofrecer orientación a la ciudadanía y exhibir los productos locales.

(FIN) NDP/HTC/JCC