Ejecutivo emite decreto que declara en emergencia distritos afectados por sismo en Junín

Andina/Difusión

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo emitió un decreto supremo mediante el cual declara el estado de emergencia por 60 días en cinco distritos del departamento de Junín que resultaron afectados por el sismo de magnitud 5.1 ocurrido en las últimas horas en esta parte del país.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2536383-1" target="_blank" class="ApplyClass">La norma se publicó en la edición extraordinariadel boletínNormas Legales del Diario Oficial El Peruanoy previamente fue anunciada por el presidente

José María Balcázar.

Los distritos que son declarados en emergencia son Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca; y los distritos de Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo.

La medida rige a partir de hoy 20 de julio y tiene como finalidad la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Estas serán llevadas a cabo por el Gobierno Regional de Junín y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de diferentes ministerios.

"Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes", agrega el dispositivo.