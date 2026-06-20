Ejecutivo fortalece capacidades de gobiernos regionales y locales para prevenir desastres

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), continúa impulsando el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales de diversas regiones del país, para prevenir y reducir los riesgos asociados a fenómenos naturales y otros peligros.

Como parte de estas acciones, especialistas del Cenepred brindaron asistencia técnica a las municipalidades de Chancay y San Miguel de Acos, en Lima Provincias, para optimizar la implementación de sus Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD), instrumentos fundamentales para la planificación territorial y la gestión preventiva.

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Asimismo, en la región La Libertad, los equipos técnicos de las municipalidades distritales de Charat y Huaranchal, en la provincia de Otuzco, recibieron asesoramiento para la elaboración de sus respectivos PPRRD, fortaleciendo sus capacidades para identificar riesgos y adoptar medidas destinadas a proteger a la población.

En Cusco, el Cenepred reforzó conocimientos en gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres entre los integrantes de los equipos técnicos de las municipalidades distritales de Oropesa y Andahuaylillas.De igual forma, los miembros de los Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD) de Mosoc Llacta y Huaro participaron en una charla sobre la importancia de los PPRRD.

Fortalecer cultura de prevención

En Apurímac, se brindó asistencia técnica a los GTGRD de la Municipalidad Provincial de Antabamba y de la Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano, con el propósito de fortalecer la implementación articulada de la gestión del riesgo de desastres en sus jurisdicciones.

En Cajamarca, especialistas de la entidad participaron en la sesión de conformación del Comité de Reasentamiento Poblacional de la localidad de Calquis Cercado, en la provincia de San Miguel, brindando orientación técnica para promover acciones orientadas a la protección de comunidades expuestas a peligros de origen natural.

Del mismo modo, en Arequipa, el organismo participó en un taller de capacitación organizado por el gobierno regional, donde presentó la ponencia “La evaluación de riesgos y sus aplicaciones”, dirigida a integrantes de los GTGRD de diversas municipalidades distritales y representantes de la población organizada.

Estas acciones reflejan el compromiso permanente del sector Defensa con el fortalecimiento de la cultura de prevención en todo el país, activando acciones para responder ante una eventual emergencia o desastre natural

(FIN) NDP/HTC