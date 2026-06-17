Ejecutivo intensifica acciones y coordinaciones para enfrentar el Fenómeno El Niño

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

Las autoridades del nivel nacional, lideradas por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres de la PCM, sostienen reuniones de trabajo con los actores involucrados en la gestión de riesgo de desastre.

Ello con la finalidad de seguir adoptando acciones inmediatas,el Ejecutivo ha intensificado las coordinaciones interinstitucionalespara reducir los impactos delFenómeno El Niñoen el país.

Una de estas sesiones se realizó hoy en elCentro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde se

evaluaron los avances en la implementación de acciones de reducción del riesgo, preparación y respuesta.

Como parte de estas medidas, se lleva unestricto monitoreo a las condiciones climáticasy al avance en la ejecución de la limpieza, descolmatación y protección de ríos, quebradas, drenes, canales, entre otros.

Para ello,se ha ejecutado hasta el momento más de 2,419 millones de soles desde la aprobación del Plan Multisectorial ante lluvias intensas y peligros asociados 2025-2027, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2025 PCM y su modificatoria,

Asimismo,se desarrollan asistencias técnicas a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para hacer frente a las emergencias y desastres.

Desde el Ejecutivo se insta a los gobiernos regionales el uso adecuado de los mecanismos financierosque permitan identificar recursos para priorizar la ejecución de intervenciones de reducción del riesgo y preparación ante el Fenómeno El Niño, así como a la aprobación de los planes en materia de gestión del riesgo de desastres.

Hasta el momento,

solo los gobiernos regionales de Áncash, Huánuco, Junín, Puno y San Martín están cumpliendo con esta importante tarea.

El Ejecutivo reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la articulaciónentre los distintos niveles de gobierno para proteger a la población y reducir el impacto del Fenómeno El Niño.

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