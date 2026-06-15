Ejecutivo llama a participar en campaña “Tapas que Transforman” para cuidado del ambiente

Andina/Ejecutivo Llama A Participar En CampañA

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo convocó a entidades públicas, empresas, instituciones educativas y ciudadanía en general a participar en la campaña nacional “Tapas que Transforman”, iniciativa impulsada por el Ministerio del Ambiente (Minam) para promover el reciclaje, reducir la contaminación por plásticos y fortalecer la cultura ambiental en el país.

Como parte de esta acción,el Despacho Presidencial se sumó a la campaña con la instalación de una estación de acopio de tapas plásticas en Palacio de Gobierno, lo que marca el inicio de su participación en esta iniciativa nacional orientada a convertir residuos en nuevas oportunidades.

La actividad contó con la participación dela ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo; del secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio Trigoso; representantes de la Alta Dirección del Despacho Presidencial, así como funcionarios y servidores de ambas instituciones.

Durante su intervención, la ministra Paredes destacó que pequeñas acciones ciudadanas pueden generar cambios importantes cuando existe compromiso institucional y participación de la sociedad.

“Muchas veces una tapa de plástico pasa desapercibida y termina en la basura. Con esta campaña queremos demostrar que puede tener una segunda vida y convertirse en una oportunidad para cuidar el ambiente y generar impactos positivos en la sociedad", refirió.

Destacó que cada tapa cuenta, porque al reciclarla se evita la contaminación, se promueve la economía circular y también se apoya a niños en situación de vulnerabilidad que enfrentan quemaduras o enfermedades que afectan su piel.

“Tapas que Transforman” promueve la recolección de tapas plásticas para su valorización mediante cadenas formales de reciclaje. De esta manera, se evita que estos residuos contaminen el ambiente y se impulsa su aprovechamiento responsable en beneficio de causas solidarias.

Según información del Minam,en el Perú se generan más de un millón de toneladas de residuos plásticos al año.Sin embargo,apenas el 1.8 % de los residuos sólidos se recicla,pese a que más del 77 % tiene potencial de valorización y reaprovechamiento.

Asimismo, una tapa plástica puede tardar hasta 500 años en degradarse si no recibe una gestión adecuada. Por ello, la campaña busca fortalecer hábitos de segregación y reciclaje que contribuyan a reducir la contaminación y consolidar una ciudadanía ambientalmente responsable.

La iniciativa también articula esfuerzos con asociaciones de recicladores formalizados, a fin de garantizar la adecuada valorización de los materiales recolectados, fortalecer las cadenas de reciclaje inclusivo y promover la generación de empleo verde.

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