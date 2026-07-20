Ejecutivo mantiene monitoreo permanente y despliega atención a damnificados por sismo

Andina/Difusión

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno mantiene un monitoreo permanente de la situación generada por el sismo de magnitud 5.1 registrado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca (Junín), y viene realizando un seguimiento constante a las acciones desplegadas para atender a la población afectada con asistencia médica, ayuda humanitaria y labores de rescate.

En un comunicado cojunto de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Presidencia de la República, el Ejecutivo expresó su profundo pesar por las cinco personas fallecidas, así como su solidaridad con la población afectada por el sismo.

Indica además que,

desde el momento en que se conoció el hecho, las entidades del Estado han articulado acciones inmediatas a los damnificados.

"La Presidencia de la República ha mantenido un monitoreo constante junto con los ministros de Estado sobre las acciones desplegadas en la zona de emergencia", precisa el comunicado.

Además, señala que, como parte de ese despliegue, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; el ministro de Defensa, Amadeo Flores; y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, se trasladaron desde las primeras horas del domingo a la provincia de Chupaca para supervisar las labores de atención y rescate, así como acelerar la asistencia a los damnificados.

Medidas dispuestas por el Ejecutivo

Declarar el estado de emergencia en la zona para agilizar la atención de los damnificados y la ejecución de medidas de respuesta. Los ministerios de Salud, Vivienda, Transportes, Desarrollo e Inclusión Social, Agricultura y Mujer, junto con el Indeci y el gobierno regional, ya han trasladado ayuda humanitaria y maquinaria a los distritos afectados. Debido a las bajas temperaturas de la zona, se han distribuido frazadas, ropa de abrigo, carpas y alimentos. El Ministerio de Salud ha movilizado personal médico y medicinas, instalando puestos de atención con profesionales especializados provenientes del Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión. Asimismo, ha trasladado un hospital móvil que brindará atención a los heridos mediante consultas remotas desde Lima. Se han desplegado brigadistas en toda la zona, quienes evalúan casa por casa la condición de salud de los damnificados y brindan orientación, incluyendo la recomendación de no retornar a las viviendas hasta descartar riesgo de desplome. El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior han desplegado contingentes del Ejército y de la Policía Nacional, quienes desde la madrugada del domingo permanecen realizando labores de búsqueda y rescate, remoción de escombros y seguridad, en coordinación con las autoridades locales. A ellos se suman más de 50 bomberos voluntarios. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) realiza el monitoreo permanente de riesgos y de los efectos colaterales del sismo. El Indeci lidera las operaciones humanitarias en coordinación con el gobierno regional y local. Los programas sociales del Midis, a través de sus equipos territoriales, coordinan con las autoridades locales la atención de la población en situación de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad. El Ministerio de Vivienda otorgará bonos de arrendamiento por un periodo de hasta dos años e implementará otros mecanismos de apoyo para la reconstrucción de las viviendas dañadas. Se ha activado el Programa Llamkasun Perú, que brindará empleo temporal en los distritos afectados para el retiro de escombros y la rehabilitación de viviendas parcialmente dañadas. Se brindará asistencia a los productores agropecuarios que perdieron animales o cuya producción agrícola se vio afectada por el sismo, a través de kits básicos (entrega de animales menores, semillas, pajillas y herramientas). El Ministerio de Energía y Minas ha realizado maniobras para restablecer el servicio eléctrico, a pesar de la afectación de ocho alimentadores locales, y mantiene un monitoreo constante para garantizar el abastecimiento. Solo permanecen con restricción del servicio eléctrico las viviendas destruidas o que se encuentran en peligro o inhabitables. El Gobierno peruano agradece la solidaria respuesta del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, que han contribuido con importantes donaciones de ropa, víveres, medicamentos y enseres para atender a los damnificados.La Presidencia de la República reitera su compromiso de continuar desplegando todos los recursos del Estado para atender a la población afectada por este sismo y acompañar el proceso de recuperación de las zonas damnificadas.

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