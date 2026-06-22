Ejecutivo presentó ante el Congreso proyecto de ley para mejorar lucha anticorrupción

Archivo - Perú.- Presidencia lamenta fallecimiento de alcalde del distrito Veintiséis de Octubre en Piura - Andina/Difusión - Archivo

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley con carácter de "muy urgente" que tiene la finalidad de mejorar el marco normativo vinculado al combate del cohecho internacional, considerando recomendaciones y estándares internacionales sobre la materia.

Dicha propuesta, ingresada a la Mesa de Partes del Parlamento tiene la finalidad de reforzar esta lucha y fortalecer la transparencia en el marco de laadhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos(OCDE).

Dicho oficio, firmado por el presidente de la república, José María Balcázar, y el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, pide que se disponga su trámite con carácter "muy urgente", según lo establecido por el

artículo 105° de la Constitución Política del Perú.

En tal sentido, la iniciativa dispone lamodificación de los artículos 57 y 397-A del Código Penal; así como laincorporación de los artículos 199-A y 397-B al Código Penal.

De igual modo, la modificación del numeral 3 del artículo 342 y el numeral 11 del artículo 473 del Código Procesal Penal; y la modificación del literal a. del artículo 1 y los artículos 2, 3, 12 y 17 de la Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal.

Además, establece la modificación del artículo 3 del Decreto Legislativo que promueve la transparencia y el derecho de acceso de la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales; y la modificación del numeral 2.3 del artículo II del Título Preliminar del Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio.

PL 14818 - PE_2 by Juanca Cruzado

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