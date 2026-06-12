Perú.- Ejecutivo presentó al Congreso proyecto de ley que propone créditos suplementarios

Archivo - Perú.- Aprueban plan que implementa Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa - Andina/Archivo

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley con carácter de "urgente", que propone créditos suplementarios en el presupuesto del sector público para el presente año, hasta por la suma de S/ 4 160 millones.

Se trata del Proyecto de Ley 14799-2025-PE, "Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantiza la transición decmorática; y dicta otras medidas".

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La iniciativa fue presentada hoy al Parlamento mediante un oficio firmado por el presidente de la República, José María Balcázar, y el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez.

"El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que propone créditos suplementarios para financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y fortalecer una transición democrática ordenada en beneficio de todos los peruanos", informó la Presidencia de la República a través de su cuenta en la plataforma X.

Dicha iniciativa plantea un crédito suplementario a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

"Se aprueba la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 4 160 277 816,00 (...) con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales", plantea el proyecto de ley.

Del mismo modo, el Ejecutivo solicita la aprobación de emisión Interna de bonos hasta por la suma de S/ 1 260 000 000,00, destinada al financiamiento de proyectos de inversión a cargo de diversas entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

Asimismo, el proyecto de ley plantea la transferencia de utilidades del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) a favor del Tesoro Público, por el monto de S/ 300 000 000,00, con cargo a sus utilidades netas al Año Fiscal 2025.

"Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto porel artículo 107° de la Constitución Política del Perú, a fin de someter aconsideración del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática; y dicta otras medidas", señala el oficio del Ejecutivo enviado al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Asimismo, pide al Congreso "que se sirva disponer su trámite con el carácter de urgente, según lo establecido por el artículo 105° de la Constitución Política del Perú".

(FIN) HTC/JCC