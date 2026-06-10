Ejecutivo solicita a Congreso autorizar viaje de presidente para reunión con papa León XIV

Archivo - Perú.- Presidencia lamenta fallecimiento de alcalde del distrito Veintiséis de Octubre en Piura - Andina/Difusión - Archivo

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso autorizar la salida del país del presidente José María Balcázar, del 15 al 19 de junio de 2026, con el objeto de realizar una visita oficial al Estado de la Ciudad del Vaticano, para sostener una audiencia privada con el papa León XIV.

A través de un pedido de resolución legislativa, precisa que este viaje permitirá también sostener un encuentro con elsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)en la ciudad de París (Francia); y una reunión de trabajo con eldirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

Respecto a lareunión con el sumo pontífice,se desarrollará el próximo jueves 18 de junioen horas de la mañana. Posteriormente, y conforme a la práctica protocolar de la Santa Sede, el jefe de Estado se reunirá con el secretario de Estado Vaticano.

"Teniendo en cuenta el excelente estado de las relaciones entre el Perú y la Santa Sede, marcadas por una profunda tradición histórica, espiritual y cultural, así como la relevante contribución de la Iglesia Católica en la formación de la identidad nacional, la educación, la salud y la asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad, el Ministerio de Relaciones Exteriores considera de suma importancia la participación del presidente de la república en dicha audiencia", agrega la solicitud.

Asimismo, precisa que la visita del mandatario forma parte de una estrategia de política exterior para lograr que se concrete una visita apostólica del papa León XIV a nuestro país, dado el excepcional vínculo con el Perú.

"La visita oficial del presidente de la república reviste especial relevancia, en tanto que demostrará la alta prioridad que el Gobierno peruano le asigna al fortalecimiento de la relación con la Santa Sede y, particularmente, de manera directa con el santo padre", agrega.

Otras reuniones

Además, la solicitud de viaje señala que el presidente Balcázar también sostendrá un encuentro con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, en la sede de la organización en la ciudad de París, con el propósito de ratificar el firme compromiso con el proceso de adhesión como política de Estado.

De igual modo, el mandatario se reunirá con el director general de la Organización de las de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, para dialogar sobre los principales programas de cooperación que se ejecutan en el Perú a fin de erradicar el hambre y la malnutrición.

"Considerando que, por mandato constitucional, corresponde al presidente dirigir la política exterior y las relaciones internacionales del país; que la incorporación del Perú a la OCDE constituye una política de Estado que trasciende los ciclos políticos; y en atención a la importancia y relevancia para el Perú de continuar fortaleciendo la relación bilateral con la Santa Sede y con la FAO, estimamos que el mandatario debería concurrir a estas actividades", añade.

El proyecto de resolución legislativa refiere que el jefe de Estado se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse.El pedido de autorización de viaje es enviado por el presidente José María Balcázar y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, al encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi.