Ejército fortalece sus fuerzas de intervención rápida ante emergencias y fenómeno El Niño

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

Con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas frente al fenómeno El Niño y otras emergencias, la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Ayacucho inició el Curso Complementario en Gestión del Riesgo de Desastres, dirigido a 50 efectivos de las Compañías de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres de la IV División del Ejército-Comando Especial del valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CE-Vraem).

La capacitación, que tendrá una duración de cinco días, permitirá fortalecer las competencias operativas del personal militar para intervenir con rapidez, eficiencia y de manera coordinada en la atención de desastres naturales y otras situaciones de emergencia, contribuyendo a proteger la vida y los bienes de la población.

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Durante la jornada inaugural, especialistas del Indeci Ayacucho desarrollaron el módulo sobre implementación de albergues temporales.

El programa también incluye instrucción en primeros auxilios, sistema de comando de incidentes, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas de nivel liviano, combate de incendios forestales y otras técnicas especializadas para la respuesta ante emergencias.

El curso combina sesiones teóricas y prácticas con la participación de instructores del Escuadrón de Emergencia y Sanidad de la Policía Nacional del Perú, y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, fortaleciendo la interoperabilidad y el trabajo articulado entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Con esta capacitación, el sector Defensa, a través del Ejército, continúa fortaleciendo la preparación de sus fuerzas de intervención rápida para brindar una respuesta oportuna, eficiente y coordinada ante desastres naturales y emergencias.

También reafirma el compromiso con la protección de la población, especialmente frente a los desafíos que plantea el fenómeno de El Niño.

(FIN) NDP/HTC/FHG