Ejército del Perú y Comando del Hemisferio Occidental de EE.UU. clausuran cita bilateral

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

En el salón Ayacucho del Cuartel General del Ejército se realizó la ceremonia de clausura de la XII Reunión Bilateral de los Estados Mayores entre el Ejército del Perú y el Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de los EE.UU.

Durante la jornada, realizada este miércoles 15 de julio, lacomitiva estadounidense visitó las instalaciones de la Escuela de Infantería, la Escuela de Comandos del Ejércitoy el Museo Contemporáneo Chavín de Huántar del recinto militar peruano ubicado en San Borja.

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La reunión bilateral permitióabordar temas de interés común orientados al fortalecimiento de capacidades institucionales, el intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas de cooperación, informó el Ejército del Perú.

Asimismo, se trató la identificación de oportunidades para incrementar la interoperabilidad y lapreparación frente a los desafíos compartidos.

(FIN) NDP/RAI/HTCJRA