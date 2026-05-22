Perú.- Elección de jefe de la ONPE: conoce cuáles son las etapas que faltan en el concurso

Andina/Jhony Laurente

Lima 22 May. (ANDINA) -

El proceso de elección del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa en cada una de sus etapas, en la víspera la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio a conocer los dos postulantes que siguen en carrera. Sepa qué sigue en este concurso.

En la actualidad quedan dos postulantes aptos, quienes aprobaron la evaluación de conocimientos del concurso público, se trata de Carlos Martin Eulalio Loyola Escajadillo, quien alcanzó 88 puntos y Amparo Ortega Campana quien hizo 74 puntos.

¿Qué sigue?

Entre el 22 y 26 de mayo, se recibirá el currículum vitae y los trabajos de investigación de forma virtual.La evaluación de estos documentos se revelará el 29 de mayo, abriendo un periodo de apelaciones que culminará conun nuevo listado oficial el 8 de junio.

La fase siguiente se centra en la defensa de las propuestas de trabajo.Del 9 al 11 de junio se entregarán los planes, y lasustentación pública se realizará por orden alfabético el 16 de junio. Ese mismo día se difundirán los puntajes y se hará público el historial profesional de los finalistas para garantizar la transparencia del concurso.

Para asegurar la integridad de los candidatos,se han establecido rigurosos controles de confianza. Entre el 22 y 24 de junio, los postulantes deberán autorizar el levantamiento de su secreto bancario y someterse a exámenes psicológicos y psicométricos. Además, se revisarán sus declaraciones de ingresos y bienes para evitar conflictos de interés.

Etapa final

La etapa final consiste en las entrevistas personalesante el pleno de la JNJ, las cuales se llevarán a cabo el2 de julio de 2026. Inmediatamente después de estas sesiones, la institución publicará las calificaciones finales, el cuadro de méritos consolidado y el resultado de la votación oficial.

En tanto,la ceremonia de juramentación del nuevo jefe de la ONPE se realizará el 3 de julio.

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