Elecciones 2016: Fuerza Popular plantea telemedicina para fortalecer atención primaria

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

José Recoba, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular en temas de salud, propuso mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud de primer nivel aplicando la telemedicina.

Sostuvo que elprimer nivel de atención es una prioridad para Fuerza Populary que la telemedicina, permitirá que al menos el 45 % de los ciudadanos que llegan a un establecimiento médico se vayan con un diagnóstico y un tratamiento.

Recoba también dijo quepriorizarán que los profesionales con perfiles adecuados y con la capacidad de gestionar, se hagan cargo de conducir las instituciones de salud.

“Tenemos un sistema de salud fragmentado, eso se agudizó con el otorgamiento de cargos de confianza por favores políticos. La política no puede estar en la salud, hay que busca personas con perfiles adecuados y con la capacidad de gestionar”, refirió.

En ese mismo sentido, planteó recuperar la capacidad de mando en salud, frente a la infiltración política en cargos de alta dirección.

Esas acciones, según dijo, influyen en forma negativa en la vida de los ciudadanos porque el desorden que genera hace que se formen largas colas en los hospitales y que se retrasen los tratamientos médicos.

Finalmente,observó que se debe modificar la forma de contratación del personal médico. Indicó que actualmente un profesional es contratado por un establecimiento de salud, cuando debería ser contratado para la red de salud, lo que facilitaría la redistribución del personal en ese espacio territorial.