Elecciones 2026: 58 de 60 JEE alcanzan 100% en avance de actas observadas

Andina/Difusión

Lima 12 May. (ANDINA) -

La proclamación descentralizada de resultados de las elecciones presidenciales comenzó este lunes en distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) del país, mientras que 58 de los 60 JEE ya alcanzaron el 100% de avance en el procesamiento de actas observadas, según la plataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, informó que este lunes se dio inicio a una nueva etapa del proceso electoral con las proclamaciones descentralizadasde resultados presidenciales en diversos JEE a nivel nacional.

“El día de hoy se ha iniciado un primer paso hacia la proclamación de resultados de las elecciones presidenciales, lo que va a permitir, finalmente, establecer qué candidaturas son las que van a pasar a una segunda vuelta presidencial”, indicó Clavijo.

De acuerdo con la plataforma oficial del JNE sobre procesamiento de actas observadas, el avance correspondiente a la elección presidencial muestra que 58 de los 60 JEE ya llegaron al 100% de avance en este procedimiento.

ODPE

Sobre los JEE que aún no culminan el proceso, Clavijo explicó que todavía se viene incorporando información remitida recientemente por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

“Estamos esperando que todos culminen porque hay algunas ODPE que han enviado en estos últimos días alguna información de actas electorales. (…) No están todas al 100% porque efectivamente hemos tenido hace poco información que ha sido enviada por las ODPE”, señaló.

Asimismo, precisó que el JNE realiza un monitoreo permanente del avance de los JEE y consolida progresivamente la información vinculada a las actas observadas. La funcionaria recordó que el procedimiento comprende varias etapas coordinadas entre los JEE y las ODPE.

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Etapas del proceso

Actas observadas: los JEE envían a las ODPE las actas resueltas con cotejo y las actas de recuento de votos. Cómputo al 100%: los JEE solicitan este reporte a las ODPE de su circunscripción territorial. Proclamación descentralizada: los JEE generan actas de proclamación en audiencia pública, con participación de personeros y publicación en diarios de mayor circulación. Proclamación general: el JNE recibe las actas descentralizadas y procede a la proclamación general.

Finalmente, Clavijo informó que para este martes se tienen previstas nuevas proclamaciones descentralizadas desde las 9:00 horas en distintos JEE del país, entre ellos los de Lambayeque, El Santa y Lima Oeste 1.

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