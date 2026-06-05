Elecciones 2026: 2 700 efectivos de FF. AA. se suman al resguardo de locales de votación

Andina/Un Contingente De 600 Efectivos De Las

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

Más de 2,700 efectivos de las Fuerzas Armadas se desplegaron este viernes para reforzar las labores de seguridad durante la segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio, sumándose a los más de 45 000 militares distribuidos a nivel nacional para garantizar el normal desarrollo de la jornada y el libre ejercicio del voto.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, un contingente de 669 efectivos del Ejército Peruano partió desde la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, ubicada en Santiago de Surco, hacia distintos centros de votación del sur de Lima, entre ellos los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Pachacámac.

El jefe de la Sección de Gestión Institucional de la brigada, coronel EP José Luis Delgado Hurtado, informó que el desplazamiento de las unidades militares se realizó de manera progresiva y que hoy culminó el envío de tropas hacia los locales de votación en todo el país.

Refuerzo aéreo

Por su parte, desde la Base Aérea Las Palmas, un total de 2 070 efectivos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) fueron movilizados hacia diversos puntos de Lima Metropolitana para brindar seguridad en 184 locales de votación.

El director de Información e Intereses Aeroespaciales de la FAP, coronel FAP Marco Antonio Muñoz Ramírez, señaló que el despliegue se mantendrá hasta el lunes y sigue una planificación similar a la aplicada durante la primera vuelta electoral, con ajustes según la distribución territorial.

Seguridad

El sector Defensa precisó que la participación de las Fuerzas Armadas se desarrolla bajo un criterio de estricta neutralidad. Entre sus labores figuran el resguardo de los locales de votación, la protección del material electoral y el apoyo a las entidades encargadas del desarrollo de los comicios.

Asimismo, las patrullas permanecerán desplegadas hasta la noche del domingo y, de ser necesario, hasta la madrugada del lunes para garantizar condiciones de seguridad durante la jornada electoral.