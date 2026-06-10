Elecciones 2026: actas de Argentina con más de 32,000 votos llegan hoy y serán las últimas

Perú.- Elecciones 2026: actas de Argentina con más de 32 mil votos llegan hoy y serán las últimas - Andina/Melina Mejía

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El director de Comunidades Peruanas en el Exterior de la Cancillería, embajador Pedro Bravo, informó que hoy miércoles terminarán de arribar a nuestro país las actas electorales de los peruanos en el exterior y que la última valija en llegar será la del consulado de Perú en Buenos Aires, que comprende más de 32,000 votos.

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