Elecciones 2026: ANGR insta a candidatos a asumir compromisos concretos por el país

Andina/Cortesía

Lima 7 May. (ANDINA) -

En el contexto de la segunda vuelta electoral 2026, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Neyra, planteó que los candidatos deben asumir compromisos concretos para garantizar la ejecución de iniciativas estratégicas en el Perú.

“Sabemos que muchos de estos proyectos no se van a culminar con este Gobierno. Por eso estamos proponiendo a los candidatos que pasen a segunda vuelta que firmen un compromiso para asegurar su continuidad”, señaló.

“No se trata de izquierda o derecha, se trata de resolver los problemas del país”, enfatizó, al remarcar lanecesidad de priorizar obras clave en beneficio de las regiones.

En esa línea,sostuvo que es fundamental establecer reglas clarasque eviten el desfinanciamiento de iniciativas y fortalezcan los mecanismos de inversión, como las asociaciones público-privadas y los acuerdos de gobierno a gobierno.

Neyra advirtió quela actual inestabilidad política, evidenciada en los constantes cambios de autoridades,viene afectando directamente el avance de las inversionesa nivel regional.

Ante este escenario, informó que

los gobiernos regionales han solicitado al Ejecutivo la conformación de un Consejo de Estado Regional.

“Esta propuesta ya ha sido llevada al Consejo de Ministros. La idea es consolidar una cartera de proyectos que proviene de compromisos asumidos en gestiones anteriores, para asegurar que se cumplan más allá de los cambios de gobierno”, explicó.

Finalmente, insistió en queel próximo presidente de la república debe asumir una agenda clara con las regiones, basada en acuerdos que garanticen la sostenibilidad de las inversiones y eviten que la inestabilidad política siga postergando el desarrollo del país.