Elecciones 2026: arriban a la ONPE todas la actas de localidades fronterizas de la selva

Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

Esta tarde, a las 18:15 horas, llegaron a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Requena las 9 actas generadas en las mesas de sufragio donde el pasado 7 de junio votaron peruanos que habitan en Yaquerana, distrito de la provincia de Requena, en la frontera amazónica con Brasil.

Como Yaquerana no está conectada con el resto del Perú por carretera,para trasladar el material electoral fue necesario utilizar distintos medios: primero una avioneta, luego un vehículo y finalmente una embarcación; siempre contando con resguardo policial.

El viaje, que duró aproximadamente ocho horas, no pudo realizarse antes debido a malas condiciones meteorológicas. Mientras se esperaba que estas mejoraran, el material permaneció en la Comisaría de Yaquerana.

El mal tiempo registrado en determinadas zonas del país ha retrasado el transporte de actas por tierra, aire o río.

Por esa razón, recién ayer pudieron trasladarse hasta sus respectivas oficinas descentralizadas las 7 actas del distrito de Yurúa –provincia de Atalaya, limítrofe con Brasil– y las 4 actas correspondientes a dos comunidades nativas de la provincia loretana de Datem del Marañón, colindante con Ecuador: Puranchin (distrito de Andoas) y Yankuntich (distrito de Morona).

En estos casos, se utilizaron para el transporte embarcaciones y un helicóptero de la Policía Nacional del Perú.

Con la llegada a la ODPE Requena, ha finalizado el repliegue del material utilizado en la Segunda Elección Presidencial. En cuanto este termine de ser procesado en el respectivo centro de cómputo, lo que quedará pendiente es la incorporación de lo que resuelvan los Jurados Electorales Especiales (JEE) sobre los votos impugnados y las actas observadas.

Actas electorales del extranjero

Con respecto a las actas correspondientes a las mesas de sufragio que funcionaron en el extranjero,el Ministerio de Relaciones Exteriores el miércoles completó el traslado vía aérea, como valija diplomática, del material electoral. Este fue llevado, con custodia policial, desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro 1 para su procesamiento.

En la primera vuelta, la ODPE Lima Centro 1 recibió el material electoral de la misma manera, pero pudo avanzar el procesamiento de actas a partir del día siguiente de la jornada electoral, pues los consulados le enviaron las actas escaneadas.Esto fue posible gracias a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) implementó una solución tecnológica, que no ha sido utilizada en la segunda vuelta.

Para las Elecciones Generales 2026, la ONPE y la Cancillería habían previsto la instalación de mesas de sufragio en 210 ciudades del mundo. Debido a la falta de condiciones logísticas y de seguridad, en abril no hubo comicios en Venezuela, Irán, Israel, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Para la Segunda Elección Presidencial, solo se descartó la apertura de mesas en cuatro países: 34 en Venezuela, una en Irán, una en Líbano y una en Ghana.