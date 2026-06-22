Elecciones 2026: así quedó conformada la Cámara de Diputados

Lima 22 Jun. (ANDINA) -
Tras la proclamación de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conoce aquí quiénes son los 130 diputados del Congreso bicameral que se instalará el 27 de julio, a qué organización política representan, así como la distribución de escaños.
Cámara de Diputados
Fuerza Popular
1.Cecilia Chacón.2.Diethell Columbus.3.Rosangella Barbarán.4.Pier Figari.5.Marco Antonio Pacheco.6.Pierangeli Dodero.7.Flor Meza.8.Gladys Andrade.9.Alexander Salas.10.Auristela Obando.11.Ángel Bobadilla.12.Liz Mendoza.13.Carlos Zegarra.14.Jessica Navas.15.Jaime Abensur.16.Ana Patiño.17.Jhonn Valqui.18.Kim Muñoz.19.Karina Beteta.20.Luzmila Gamarra.21.Carlos Domínguez.22.Gilmer Trujillo.23.Leticia Leiva.24.Geanmarco Quezada.25.Arturo Alegría.26.Francisco Gatica.27.Nary Pinasco.28.César Vidaurre.29.Ana Yufra.30.Royser Castro.31.Mery Infantes.32.Segundo Ticlla.33.Marvin Palma.34.Javier Castro.35.Milagros Takayama.36.César Revilla.37.Eduardo Castillo.38.Carmen Paucará.39.María Silupú.40.Rafael Celiz.41.María Ramos.
.contenedor-iframe{position:relative;width:100%;height:0;padding-bottom:150%;overflow:hidden;}.contenedor-iframe iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;} @media only screen and (max-width: 600px) {.contenedor-iframe{padding-bottom:210%}}Juntos por el Perú
1.Giannina Avendaño.2.Alejandro Manay.3.Pilar Sulca.4.Catherin Palomino.5.Héctor Guillén.6.Analí Márquez.7.Julián Pérez.8.Jesús Pérez.9.Luz Soto.10.Jessica Pérez.11.César Tito.12.Remigio Condori.13.Svieta Fernández.14.Graciela Chipana.15.Amalia Palomino.16.Jaime Holguín.17.Haydée Poma.18.Oswar Cahuaza.19.Yuli Ambrosio.20.Marco Antonio Flores.21.Daniel Varas.22.Marino Lavado.23.Olver Peña.24.Jacqueline Tapullima.25.Azucena Isla.26.Yenifer Paredes.27.Gabriel Gonzales.28.Jessica Guevara.29.Luis Jibaja.30.Juan Amílcar.31.Ernesto Zunini.32.Marlon Aguirre.
Partido del Buen Gobierno1.Oscar Reto.2.Nathaly Molina.3.Luis Quispe.4.Hilda Fernández.5.Jéssica Benítez.6.Rossana Alayza.7.Romina Uribe.8.Milagros Santana.9.Fernando García.10.Lila Prado.11.Edwin Espinoza.12.Nery Fernández.13.Edgar Gonzales.14.Gloria Hirache.15.Carmen Duarte.16.Nora Llaque.17.Segundo Castrejón.18.Miguel Huamán.
Renovación Popular
1.Norma Yarrow.2.José Baella.3.Roxana Rocha.4.Javier Cipriani.5.Gustavo Segura.6.Frank Krklec.7.Paola Martínez.8.Leo de Paz.9.Aldo Bravo.10.Carlos Yalta.11.Jorge Zeballos.12.Mady Yonz.13.Christian Aranda.14.Diego Bazán.15.Félix Chang.
Partido Cívico Obras1.Jenny Samanez.2.Víctor Piñán.3.Andrea Medina.4.Raúl Camargo.5.Arturo Eusebio.6.José Yataco.7.Heber López.8.Dina Hancco.9.Juan Cabrera.10.Luis Masco.11.Máximo Peralta.12.Edgar Alvarón.13.Demetrio Valqui.14.Henry Albañil.
Ahora Nación
1.Harvey Cochado.2.Indira Huilca.3.Bernardino Manrique.4.Ángel Meneses.5.Freshman Buitrón Martínez.6.César Holguín.7.Marleny Arminta.8.César Muedas.9.José Marcelo.10.Helard Sonco.
(FIN) CVC