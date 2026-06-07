Elecciones 2026: Auditores de Contraloría verificaron instalación de mesas de sufragio

Andina/Difusión

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

La Contraloría General de la República (CGR) informó que los auditores de control desplegados en todo el país pudieron supervisar el arribo del material electoral y apertura de mesas de sufragio en más de 660 locales de votación, los cuales están ubicados en Lima Metropolitana, regiones e inclusive en las zonas más alejadas para garantizar el correcto uso de los recursos públicos en la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2026.

Al respecto, elcontralor general César Aguilar Surichaquiindicó quelos auditores de Contraloría estuvieron presentes en más de 660 centros de votacióny al promediar el mediodía se comprobó que más del 93 % lograron instalarse oportunamente para poder dar paso al derecho a voto de todos los electores involucrados.

Desde horas de la mañana de hoy, el titular de la Contraloría indicó que lalabor de los auditores fue supervisada desde un moderno centro de monitoreo implementado para esta fase de las Elecciones Generales 2026 y centrada en tres fases: la distribución del material electoral realizada hasta el 6 de junio, la instalación de las mesas de sufragio y el repliegue del material electoral que se iniciará luego de culminada el proceso de sufragio de los electores.

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“Nosotros tenemos como función el velar por el recurso público electoral, tales como la contratación de personal, la veeduría de los camiones para transportar el material, la distribución de las cédulas y material electoral porque todos esos son recursos públicos”,subrayó Aguilar.

Recordó que el compromiso de la Contraloría por velar por el uso de recursos públicos no solo se refleja en la implementación del centro de monitoreo electoral sino también en el compromiso del personal técnico del máximo ente del Sistema Nacional de Control, ya que desde días anteriores se vienen ejecutando diversos servicios de control desde el inicio de envío del material electoral a todas las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y oficinas consulares en el exterior.

“Nunca antes se ha visto este desplazamiento de personal de la Contraloría a nivel nacional. Tenemos más de 2000 trabajadores que están supervisando el proceso electoral dentro del ámbito de nuestras competencias. El despliegue de Contraloría no es solo hoy, sino desde mucho tiempo atrás, tal como ocurrió en la primera vuelta”,comentó.

Como parte del despliegue, desde abril del 2026, la Contraloría supervisó el traslado y la entrega del material electoral a las oficinas consulares a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la ONPE realizó visitas de control al proceso de impresión y ensamblaje del material electoral; mientras que el OCI del JNE efectuó diversas visitas de control a los procesos de contratación de fiscalizadores de locales de votación.

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